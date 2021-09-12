Блогер предложил сначала проводить общественные слушания, а потом рисовать муралы в Казани

Фото: Илья Репин (архив)

Блогер и экономист Альберт Бикбов высказался по поводу муралов в Казани. Пост на эту тему он опубликовал на своей странице в социальной сети.

— Бесит муральная истерия в Казани! На торцах домов на бюджетные и околобюджетные деньги какие-то маляры рисуют свои видения, — заявил он.

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Бикбов отметил, что не учитывается мнение местных жителей, которым могут не нравиться разрисованные фасады. Он написал, что не против современного искусства, но ему непонятно, «почему никто не согласовывает эти гигантские граффити»?

Автор поста выступает за общественный слушания перед началом работ. «Спросите у местных жителей на предмет того, хотят они мурал или не хотят?» — добавил Бикбов.

Недавно в Казани состоялась официальная церемония открытия семи новых муралов. Они были созданы в рамках Международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В сентябре на фасаде дома по улице Клары Цеткин в Казани появился новый мурал под названием «Сон».