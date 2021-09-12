«Нафтогаз» сообщил об импорте газа на Украину по высокой цене ради энергетической безопасности страны

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина вынуждена закупать газ по очень высокой цене, сообщает «РИА Новости».

«<...> но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, (Мы — прим. Ред.) импортируем газ на Украину», — сказал он.

Фото: naftogaz.com

Сейчас почти 19 млрд кубометров газа накоплено в подземных хранилищах — это на два млрд выше установленного правительством плана, добавил он. Витренко уверен, что страна сможет обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон.

Украина с сентября 2020 года перешла на покупку газа по виртуальному реверсу — она забирает часть объемов поставок газа, который «Газпром» отправляет транзитом.

Вчера канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия планирует сохранить за Украиной статус партнера по транзиту газа после после запуска «Северного потока — 2». Позицию страны она озвучила на пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.



Алексей Нечаев