Образовательные центры по модели «Сириуса» созданы в 62 регионах России

Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева заявила, что образовательные центры, созданные по модели «Сириуса», начали функционировать в 62 регионах России.

— Центры по модели «Сириуса» создаются в каждом субъекте РФ, уже 62 создано, — цитирует ее ТАСС.



Недавно президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем фонда «Талант и успех» и сопредседателем «Общероссийского народного фронта» Еленой Шмелевой.

В ходе встречи обсуждались вопросы совершенствования экосистемы работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью, лучшие практики по развитию интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи, деятельность Университета талантов, на базе которого действует Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей по модели образовательного центра «Сириус».

Образовательный центр «Сириус» был открыт фондом «Талант и успех» в 2015 году по решению президента Владимира Путина, возглавившего его попечительский совет. Туда ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.

Алексей Нечаев