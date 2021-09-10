В Татарстан с рабочим визитом прибыла руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем фонда «Талант и успех» и сопредседателем «Общероссийского народного фронта» Еленой Шмелевой.
В ходе встречи обсуждались вопросы совершенствования экосистемы работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью, лучшие практики по развитию интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи, деятельность Университета талантов, на базе которого действует Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей по модели образовательного центра «Сириус».
В рамках рабочего визита Елены Владимировны в Татарстан запланированы экскурсия по площадке Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева, посещение Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан и участие в обсуждении вопросов развития экосистемы работы с талантами, проведение открытого урока для учащихся школ об образовательном центре «Сириус». Также ведущий российский эксперт в области работы с талантливой молодежью посетит образовательные и промышленные организации в г. Набережные Челны.
Справка
Елена Владимировна Шмелева — сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех», член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию
2018 году была сопредседателем избирательного штаба Президента Российской Федерации и кандидата на должность главы государства Владимира Путина; избрана сопредседателем Центрального штаба ОНФ.
Университет Талантов ‒ образовательно-коммуникационная платформа, которая содействует талантливым молодым людям в развитии компетенций, профессиональном росте и трудоустройстве в Республике Татарстан. Задача Университета Талантов — создать условия одаренным детям и талантливой молодежи Республики Татарстан для раскрытия своего потенциала.
АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» — уполномоченный орган по реализации Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива», государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2024 годы», а также по формированию и ведению базы данных одарённых детей и молодежи Татарстана.
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