В Татарстан с рабочим визитом прибыла руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем фонда «Талант и успех» и сопредседателем «Общероссийского народного фронта» Еленой Шмелевой.

В ходе встречи обсуждались вопросы совершенствования экосистемы работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью, лучшие практики по развитию интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи, деятельность Университета талантов, на базе которого действует Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей по модели образовательного центра «Сириус».

В рамках рабочего визита Елены Владимировны в Татарстан запланированы экскурсия по площадке Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева, посещение Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан и участие в обсуждении вопросов развития экосистемы работы с талантами, проведение открытого урока для учащихся школ об образовательном центре «Сириус». Также ведущий российский эксперт в области работы с талантливой молодежью посетит образовательные и промышленные организации в г. Набережные Челны.

Партнерский материал