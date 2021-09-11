Володин: депутаты Госдумы помогут распространению опыта реновации Москвы

Фото: Максим Платонов

Депутаты будут стараться распространять опыт реновации жилищного фонда в Москве и на другие города с учетом особенностей регионов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

— В Москве началась и эффективно реализуется программа реновации. Вопрос расселения морально устаревшего, изношенного жилья остро стоит перед большинством регионов, но столица первой стала системно решать эту проблему, — написал он.

Фото: realnoevremya.ru

Он добавил, что «этот опыт мы постараемся с учетом особенностей регионов распространить и на другие российские города».

Весной в Подмосковье объявили о старте программы реновации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, программа позволит большому количеству людей переехать из ветхого жилья в современное. Он также заявил, что власти региона планируют решить проблему с обманутыми дольщиками до конца 2023 года.

Алексей Нечаев