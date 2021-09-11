В ЕГРН внесены сведения о границах 1030 населенных пунктов Татарстана

На совещании в Доме правительства РТ министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин доложил о ходе проведения работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов.

На сегодняшний день в ЕГРН содержатся сведения о границах 1030 из 3119 (33%) населенных пунктов. Поставлены на кадастровый учет границы всех населенных пунктов, входящих в состав 282 муниципальных образований из 913. Отмечается, что необходимо разработать генеральные планы порядка 325 муниципальных образований и поставить на кадастровый учет границы 1038 населенных пунктов.

Министр напомнил, что завершением работ по утверждению документов территориального планирования и градостроительного зонирования является внесение сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в ЕГРН.

Ранее выяснилось, что десятки (если не сотни) тысяч объектов недвижимости татарстанцев включены в ЕГРН с недостоверными или неполными характеристиками, что может повлечь за собой как минимум штраф (от 5 до 10 тыс. рублей), как максимум — лишение прав на него.

Алексей Нечаев