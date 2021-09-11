В Казани отремонтировали улицу Рауиса Гареева

В Приволжском районе Казани капитально отремонтировали улицу Рауиса Гареева. Работы выполнили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Отремонтирован участок протяженностью 1,4 км от Оренбургского проезда до дома №90. Верхний слой покрытия проезжей части выполнили из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-11).

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Кроме того, рабочие построили новые тротуары общей площадью 1 582 кв. метров. Также заменены дорожные и газонные бортовые камни протяженностью 3 077 м, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

На отремонтированном участке планируется установить 220 дорожных знаков и 580 погонных метров пешеходных ограждений. Кроме того, реконструируют три светофора и нанесут дорожную разметку из термопластика со светоотражающими элементами.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Улицу Рауиса Гареева, по которой казанцы подъезжают к ДРКБ, попросили отремонтировать местные жители. Общая протяженность улицы 2,57 км.



Всего в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Казанской агломерации планируется отремонтировать 23 объекта, 11 из которых находятся непосредственно в столице Татарстана.

Татьяна Демина