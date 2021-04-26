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В Казани отремонтируют улицу на подъезде к ДРКБ

10:34, 26.04.2021 3
В Казани отремонтируют улицу на подъезде к ДРКБ
Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

В Казани по просьбам жителей капитально отремонтируют улицу Рауиса Гареева в Приволжском районе, по которой жители подъезжают к Детской республиканской клинической больнице, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Протяженность улицы Рауиса Гареева — 2,57 км. Ремонт выполнят на участке от Оренбургского проезда до дома №90 протяженностью 1,4 км в двух направлениях по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

По проекту планируется отремонтировать покрытие проезжей части, примыкания из высокопрочной асфальтобетонной смеси ЩМА-11, установить знаки и ограждения, построить тротуары, установить светофоры и оборудовать автобусные и трамвайные посадочные площадки.

Также в Казани планируется покрыть проезжую часть по улице Гагарина высокопрочным асфальтобетоном. Работы проведут от проспекта Ибрагимова до улицы Гашека.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураМедицина Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    Давно пора, новость радует)
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  • Анонимно 26 апр
    Какие трамвайные посадочные площадки на Гареева??? Там никогда трамвая не было
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    Анонимно 26 апр
    видимо, в перспективе могут быть
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