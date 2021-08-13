Татарстанских пожарных направили в Мордовию для тушения пожара в природном заповеднике

Татарстанские пожарные направились на борьбу с огнем в Мордовском государственном природном заповеднике «Заповедная Мордовия» им. П.Г. Смидовича. Пожар там тушат с 3 августа.

— Возникла необходимость усиления уже работающей группировки МЧС России, — сообщил врио начальника ГУ МЧС России по РТ, полковник внутренней службы Ирек Кадамов.



45 человек и восемь единиц техники приступят к тушению пожара в заповеднике в субботу, 14 августа. В составе аэромобильной группировки выехали три пожарные автоцистерны высокой проходимости, аварийно-спасательный автомобиль, грузовик КАМАЗ, автомобиль «Газель», автобус НЕФАЗ, штабной автомобиль и переносная ку­хня, сообщили в МЧС Татарстана.

Борьба с природным пожаром продолжается. На наиболее сложных участках уже задействовали аэромобильные группировки МЧС России из Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей, Мордовии, Марий Эл и Чувашии.

По данным Минприроды России, причиной возгорания в мордовском заповедники, вероятно, стала молния. Рассматриваются и другие версии, в том числе человеческий фактор, отмечают в ведомстве.

В Казани последние несколько дней наблюдается дымка, сегодня в некоторых местах появился и запах гари. Подобные сообщения появляются в соцсетях Альметьевска, Набережных Челнов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина