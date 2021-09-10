Руководители Волго-Вятского банка Сбербанка поздравили с началом учебного года и провели лекции для 3 тысяч школьников и студентов
К началу нового учебного года топ-менеджеры Волго-Вятского банка Сбербанка приняли участие в торжественных линейках в учебных заведениях и провели серию лекций, в рамках которых поделились своим опытом и знаниями.
Лекции проходили в период с 1 по 10 сентября в 38 учебных заведениях, в которых приняли участие более 3 тысяч школьников и студентов. Руководители головных отделений девяти территорий присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка рассказали о правилах пользования банковскими картами, инструментах накопления сбережений, финансовых инструментах для повышения личного дохода, правилах безопасности и современных цифровых сервисах, а также о навыках и компетенциях, которые необходимы для успешной работы по новым специальностям.
Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин выступил для студентов Приволжского исследовательского медицинского университета с лекцией на тему «Постоянное развитие в меняющемся мире».
«Миллионы школьников и студентов по всей России начали новый учебный год. Кто-то впервые сел за парту или зашел в аудиторию, а для кого-то это год принятия ключевых решений, выстраивания дальнейшего пути. Но каждому важно помнить, что непрерывное обучение и развитие — это то, что позволит быть востребованным в современном мире. Нам крайне важно повышать уровень знаний у молодежи, поэтому мы традиционно в начале учебного года проводим лекции и делимся своим опытом. Уверен, это уникальная возможность позитивно повлиять на жизнь наших школьников и студентов», — отметил Петр Колтыпин.
Также в Удмуртии 2 сентября состоялось открытие обучающего проекта для школьников и студентов от 14 до 20 лет «Школа бизнеса», по итогам которого в ноябре 2021 года лучший молодой предприниматель получит приз в размере одного миллиона рублей на развитие своей бизнес-идеи. Проект реализуется Корпорацией развития Удмуртии при поддержке правительства республики и Сбера. На участие в проекте поступило более 1000 заявок, а 2 сентября были определены 20 человек, которые смогут принять участие в реалити-шоу. Сейчас с ними уже работают опытные тренеры и эксперты.
Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
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