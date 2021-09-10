Гидрометцентр РТ выпустил новое штормовое предупреждение о заморозках до -1 градуса в Татарстане

Синоптики Гидрометцентра РТ выпустили новое штормовое предупреждение из-за заморозков в республике. Оно опубликовано на сайте организации.

Ночью и утром 11 сентября на территории Татарстана местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -1 градуса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным синоптиков, в республике среднесуточные температуры воздуха удерживаются ниже многолетних значений на 2—6 градусов. Днем в субботу Татарстан окажется в поле повышенного атмосферного давления: осадки маловероятны, а температуры повысятся до +11... +16°.



В начале следующей недели Татарстан кратковременно попадет в теплый сектор перемещающегося по северным широтам атлантического циклона. Местами будут идти дожди, но температуры в дневные часы повысятся до +16... +21°.