В Татарстане к новому отопительному сезону подготовили 99,8% котельных

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане к новому отопительному сезону подготовили 99,8% котельных от плана — 3 261 объект. Об этом сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

По последним данным, в республике необходимо подготовить еще шесть котельных в двух муниципальных образованиях. Отопительный сезон в Татарстане должен начаться не позднее дня, следующего за сутками окончания 5-дневного периода, когда среднесуточная температура воздуха на улице держалась ниже 8°С.

Фото: Олег Тихонов (архив)

По объектам образования готовность в Татарстане составляет 99,9 % — 3 334 котельных. Все объекты социальной защиты (171) подготовлены к новому сезону на 100%. К отопительному периоду готовы 2 012 объектов (99,9%) здравоохранения, 1 968 объектов культуры (99,9 %) и 242 спортивных объекта.

Предыдущая зима в Татарстане была значительно холоднее, поэтому потребление тепловой энергии выросло на 15% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Отопительный период в республике в 2020-м начался 11 сентября и завершился 16 мая 2021 года.



Татьяна Демина