Андрей Василевский привез Кубок Стэнли в Уфу

Фото: Фото: Instagram gadylshinstepan

Главный трофей Национальной хоккейной лиги — Кубок Стэнли и Конн Смайт Трофи — приз, вручающийся лучшему хоккеисту в плей-офф НХЛ, прибыли в Уфу. Привез награды воспитанник уфимского хоккея, вратарь чемпионской «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Утром голкипер встретился с воспитанниками школы хоккейного клуба «Салават Юлаев» во Дворце спорта на улице Зорге. Там Кубок Стэнли был впервые презентован в Уфе. Затем Андрей Василевский провез трофей на кабриолете к памятнику Салавата Юлаева.

Всего на несколько часов во второй половине дня хоккейные награды выставили в «Уфа-Арене». У всех желающих была возможность сфотографироваться с кубками. К стадиону выстроилась большая очередь.

Вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский выиграл Кубок Стэнли второй год подряд. Однако после первой победы привезти трофей на родину не позволили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. В минувшем сезоне НХЛ Василевский был одним из главных творцов победы своей команды. Он стал первым российским вратарем, завоевавшим Конн Смайт Трофи.

Накануне Кубок Стэнли привозили в Ниржнекамск — это стало большим праздником для города. Трофей привез Михаил Сергачев — первый воспитанник нижнекамского хоккея, который завоевал Кубок Стэнли, причем дважды.





Эмиль Зиянгиров