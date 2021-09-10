РПЦ выступила против закона о профилактике семейно-бытового насилия
Русская православная церковь не одобряет принятия в стране закона о профилактике семейно-бытового насилия. Там считают, что это только обострит ситуацию и приведет к массовым злоупотреблениям.
«Более массовый характер приобретают случаи, когда изъятие осуществляются по причине финансовых положений семей, то есть фактически бедность является приговором <…>. Принятие этого закона о семейно-бытовом насилии только усугубит эту ситуацию, потому что там вводятся категории психологического насилия, экономического насилия», — заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства иерей Федор (Лукьянов).
В РПЦ считают, что принятие закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» повлечет за собой нарушение прав и принципов равенства граждан, пишет ТАСС. В перспективе это приведет к появлению почвы для злоупотребления властей.
Ранее относительно возможности принятия этого закона Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что РПЦ выступает против любого вмешательства в семейные дела извне.
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России должны были внести в Госдуму до конца января прошлого года. Однако позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента доработает документ после завершения пандемии коронавируса.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым