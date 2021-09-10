РПЦ выступила против закона о профилактике семейно-бытового насилия

Фото: Максим Платонов (архив)

Русская православная церковь не одобряет принятия в стране закона о профилактике семейно-бытового насилия. Там считают, что это только обострит ситуацию и приведет к массовым злоупотреблениям.

«Более массовый характер приобретают случаи, когда изъятие осуществляются по причине финансовых положений семей, то есть фактически бедность является приговором <…>. Принятие этого закона о семейно-бытовом насилии только усугубит эту ситуацию, потому что там вводятся категории психологического насилия, экономического насилия», — заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства иерей Федор (Лукьянов).

Фото: Максим Платонов (архив)

В РПЦ считают, что принятие закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» повлечет за собой нарушение прав и принципов равенства граждан, пишет ТАСС. В перспективе это приведет к появлению почвы для злоупотребления властей.

Ранее относительно возможности принятия этого закона Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что РПЦ выступает против любого вмешательства в семейные дела извне.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России должны были внести в Госдуму до конца января прошлого года. Однако позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента доработает документ после завершения пандемии коронавируса.

Татьяна Демина