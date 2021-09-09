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В Татарстане стартовали съемки фильма с Виктором Сухоруковым и Иваном Добронравовым

20:04, 09.09.2021
В Татарстане стартовали съемки фильма с Виктором Сухоруковым и Иваном Добронравовым
Фото: instagram.com/pestreci_official

В Татарстане стартовали съемки фильма «Микулай» с народным артистом России Виктором Сухоруковым и актером Иваном Добронравовым. Они проходят в деревне Толкияз Пестречинского района.

Актеры приехали на место съемок 8 сентября и расположились в большом трейлере. В этот же день прошла репетиция в местном Доме культуры, сообщается в instagram-аккаунте Пестречинского района РТ. Съемки будут проходить в течение этого месяца.

В фильме снимаются и жители муниципалитета. Перед съемками они прошли кастинг. Кроме того, в кинокартине можно будет увидеть фольклорные ансамбли села Кряш-Серда — детский ансамбль «Елмай», молодежный «Сэйяр» и взрослый «Чулпы».

На этой неделе Сухоруков неожиданно стал гостем Международного питчинга кинопроектов XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино (КМФМК), проходящего в столице Татарстана. Он посулил мировую славу татарстанскому кинематографу благодаря проекту Ильшата Рахимбая «Микулай». Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоКультура Татарстан

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