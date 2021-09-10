Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов и дождь
В пятницу, 10 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Утром и днем ожидается дождь.
Утром местами по республике возможен туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +12..+17 градусов. В Казани ожидается от +14 до +16 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +12..+16 градусов.
По данным Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели Татарстан кратковременно попадет в теплый сектор перемещающегося по северным широтам атлантического циклона. Местами будут идти дожди, но температуры в дневные часы повысятся до +16... +21°С.
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