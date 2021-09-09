В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Хайдара Бигичева
В Казани в связи с капитальным ремонтом магистрального тепловода временно ограничат движение транспорта на улице Хайдара Бигичева. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Планируется закрыть участок возле жилого дома №29. Ограничение начнет действовать с 23.00 10 сентября и продлится до 5.00 13 сентября.
Напомним, в Казани с 13 до 27 сентября закроют участок возле дома №7 по улице Телецентра и участок по улице Маршрутной в районе пересечения с улицей Телецентра. Это связано с перекладкой тепловых сетей.
Кроме того, в Казани с 10 сентября временно ограничат движение транспорта по автодороге на улице Рихарда Зорге. Это связано с выносом сети хозяйственно-бытовой канализации из зоны строительства второй линии метрополитена.
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