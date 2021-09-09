«10-я звезда Finiko» в суде Казани: «Я могу помочь следствию, дайте домашний арест»

Фото: «Реальное время»/ Максим Платонов

О частичном признании вины в «финикийской афере» заявила сегодня в казанском суде задержанная Лилия Нуриева, экс-гендиректор ООО «Недвижимость и закон» и обладательница титула «звезды 10-го уровня» в проекте Finiko.



«Признаю — я зря распространяла информацию в «Инстаграме». Я верила в экономическую модель этой компании. Если бы не верила, не продала бы свою машину и дом... Могу помочь следствию раскрыть часть этого дела», — передает слова Нуриевой с заседания журналист «Реального времени».

Обвиняемая просила не заключать ее под стражу, а избрать домашний арест.

В свою очередь, представители ГСУ МВД Татарстана и прокуратуры настаивали на водворении в СИЗО.

Как выяснилось на заседании, ранее сама Нуриева написала заявление на имя главы МВД Татарстана о привлечении Кирилла Доронина к уголовной ответственности. Она утверждала, что вложила в проект 643 тысячи долларов — от продажи дома и машины, и лишилась этих денег. Поэтому считает себя потерпевшей.

Ранее к защите Нуриевой подключился адвокат Мидхат Курманов, а полчаса назад суд отправил в СИЗО «вице-президента» Finiko Дину Ахметзянову-Габдуллину.