«Талибан»* заявил о планах провести в Афганистане всеобщие выборы

Радикальное движение «Талибан»*(запрещено в РФ), которое пришло в августе к власти в Афганистане, заявило о планах провести в стране всеобщие выборы с участием разных слоев местного населения. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Представитель министерства информации и культуры нового государства заявил, что талибы* стремятся привлечь талантливых людей, которые не связаны с их движением. Он заверил, что им «важнее способности, чем их этническое происхождение» новых членов правительства, пишет ТАСС.

Накануне официальный представитель радикального движения «Талибан»* (запрещено в России) Забихулла Муджахид объявил состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьера страны назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, заместителем нового главы Кабинета министров — мулла Абдул Гани Барадар, вторым заместителем— мулла Абдул Салам Ханафи.

СМИ сообщают, что талибы* проведут инаугурацию нового правительства Афганистана в эту субботу, 11 сентября.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



Татьяна Демина