В Менделеевске несколько десятков семей получат ключи от новых квартир

В Менделеевске 60 семей получат ключи от новых квартир в доме по улице Тукая, 16, сообщили в пресс-службе Госжилфонда.

Заселение пройдет 10 сентября в 11.00. В новостройке будут проживать работники бюджетной сферы и предприятий, молодые семьи, дети-сироты и врач-грантополучатель.

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Всего в доме два подъезда и пять этажей. Общая площадь квартир составляет 3,2 тыс. квадратных метров. В доме 20 однокомнатных квартир, 21 двухкомнатная и 19 трехкомнатных. Все квартиры полностью готовы для проживания. Они оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, а также котлами индивидуального отопления.

Летом в Нижнекамске заселили 130-квартирный соципотечный дом №49-1 по улице 30 лет Победы, 33а. 10-этажный дом включает в себя три подъезда, 70 двухкомнатных и 60 трехкомнатных квартир, общая жилая площадь которых 8,2 тыс. кв. метров.