На «Ак Барс Арене» не будут строить горнолыжную трассу

Руководство стадиона «Ак Барс Арена» отказалось от планов построить горнолыжную трассу вокруг спорткомплекса из-за выросшей стоимости проекта. Об этом сообщил генеральный директор «Ак Барс Арены» Радик Миннахметов в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

— Сегодня при той стоимости на материалы, на арматуру и т.д. экономически это уже не так интересно, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вместо горнолыжной трассы может появиться небольшой спуск. Этот проект может быть реализован за 2 года.

О планах построить на стадионе горнолыжную трассу стало известно в прошлом году. На сайте госзакупок был опубликован тендер стоимостью 16,2 млн рублей на проектирование. Планировалось, что горнолыжная трасса будет огибать стадион с юго-западной стороны. Стартовая площадка расположится на отметке +19.245 над южной частью стилобата «Ак Барс Арены». Общая площадь застройки составит 5 899 квадратных метров. При этом трасса предназначалась не только для использования в зимнее время. Летом там предполагалось проводить экстремальные соревнования по мотоспорту и велоспорту.



Татьяна Леухина