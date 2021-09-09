В Университете управления «ТИСБИ» назначен новый проректор по науке и развитию

Фото: пресс-служба "ТИСБИ"

Возглавлять научную часть и отвечать за развитие вуза теперь будет Анна Свирина.

Анна Свирина — доктор экономических наук и профессор экономического факультета ТИСБИ. На протяжении многих лет ей успешно удается совмещать научную, преподавательскую и предпринимательскую деятельность.

Так, в 2017 году Анна Андреевна вошла в экспертный состав преакселератора Фонда развития интернет-инициатив. Благодаря чему Свирина всегда на связи с предпринимателями, обладает актуальной информацией из мира бизнеса и перенимает оттуда все интересные и полезные фишки для обучения студентов.

Ранее Анна Спирина возглавляла Институт инженерной экономики и предпринимательства КНИТУ-КАИ

До июня текущего года Анна Андреевна возглавляла Институт инженерной экономики и предпринимательства КНИТУ-КАИ.

На посту проректора по науке и развитию Свириной предстоит повысить публикационную активность университета, опираясь на глобальную научную сеть, позволившую ей попасть год назад на страницы американской версии Harvard Business Review, и развивать студенческое предпринимательство по лекалам лучших акселераторов мира.

Как отмечает Свирина, что в Университете управления «ТИСБИ» предстоит выполнить много амбициозных и интересных задач:

— Сегодня Университет управления «ТИСБИ» — это, прежде всего, цифровой предпринимательский вуз. Здесь уже сформирована цифровая среда, способствующая продвижению бизнес-решений наших студентов и партнеров. Я буду продолжать развивать ТИСБИ в этом направлении. Ну, и конечно, наука должна стать простой и понятной для всех.

В «ТИСБИ» Анна Свирина также преподает дисциплины, связанные с бизнес-проектами в цифровой экономике, финансовым инжинирингом и методологией научных исследований.

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