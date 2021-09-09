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В Татарстане 85-летняя пенсионерка спаслась на пожаре в частном доме

09:48, 09.09.2021
В Татарстане 85-летняя пенсионерка спаслась на пожаре в частном доме
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В селе Верхняя Сунь Мамадышского района РТ 85-летняя пенсионерка спаслась на пожаре в частном доме благодаря автономному пожарному извещателю. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре в доме №21 на Советской улице поступило в экстренные службы в 00.30. Загорелся одноэтажный бревенчатый дом размером в плане 6х7 метров и частная баня 3х3 метра. Общая площадь пожара составила 51 кв. метр.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Женщина 1936 года рождения самостоятельно эвакуировалась благодаря тому, что сработал автономный пожарный извещатель. Предварительная причина ЧП — нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

С начала 2021 года зарегистрировали 19 случаев сработки извещателя, спаслись 39 человек, в том числе 13 детей.

На прошлой неделе в Казани на пожаре в многоэтажке по улице Голубятникова спасли трех человек. Еще 15 эвакуировались самостоятельно.

ПроисшествияОбщество Татарстан

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