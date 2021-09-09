Собянин о возможности объединения Москвы и Подмосковья: «Сегодня этого не следует делать»

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против объединения столицы и Московской области. «На мой взгляд, сегодня этого не следует делать», — заявил он.

Свою позицию Собянин объяснил тем, что объединение двух регионов может привести к усложнению управления ими. «У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное...» — обратил внимание он.

«Когда мы говорим об интеграции Москвы и Московской области, то нужно, скорее всего, говорить не об интеграции государственного управления, чиновничьих структур, а об интеграции инфраструктуры, например водоснабжения», — заявил Собянин в интервью «Комсомольской правде».



Фото: sobyanin.ru

В апреле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что, по его мнению, следует пересмотреть существующий подход к территориально-административному делению России, укрупнив субъекты страны. «Нам 85 регионов не нужно», — считает он. В качестве аргумента в пользу изменения территориально-административного деления страны он привел Курган: «Почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они в 190 км друг от друга».



После представитель Хуснуллина объяснил его позицию в вопросе объединения регионов, заявив, что предложение объединить субъекты России не рассматривается в правительстве России.



Татьяна Демина