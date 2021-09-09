Татарстан вошел в число регионов с высокими доходами самозанятых

Фото: Анна Сейтумерова

Татарстан вошел в число российских регионов с наибольшим доходом, приходящимся на одного самозанятого. В список попали также Москва, Подмосковье, Чукотский автономный округ и Санкт-Петербург, сообщили в Федеральной налоговой службе.

Кроме того, Татарстан оказался популярным регионом, куда самозанятые уезжают со своего места жительства, чтобы работать. Также они предпочитают отправляться в Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

В ФНС рассказали, что почти 23% плательщиков налогов на профессиональный доход работают в регионах не по месту жительства. Средний возраст переехавших самозанятых — 33 года.

Из общего числа зарегистрированных в России самозанятых большая часть, 59%, приходится на мужчин, остальные 41% — женщины. Средний доход первых почти на 30% выше, чем у вторых. Самые высокооплачиваемые профессии самозанятых: работник IT-сферы, юрист, консультант, проектировщик, психолог, переводчик.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным ФНС, с начала действия специального налогового режима российские самозанятые заплатили в бюджет около 15 млрд рублей налогов. Их доход тем временем превысил 570 млрд рублей.



Татьяна Демина