В Высокогорском районе РТ временно закроют движение по дороге М-7 «Волга» — Альдермыш
В Высокогорском районе Татарстана с 26 июля временно закроют движение транспорта по дороге М-7 «Волга» — Альдермыш. Ограничение продлится до 30 августа.
На участке дороги с 8,4 км по 11,4 км будет проводится капитальный ремонт, объяснили закрытие движения в пресс-службе Миндортранса РТ.
Объехать его можно по автодорогам регионального значения «Усадский спиртзавод — Чернышевка — Каймары», «Подъезд к Усадскому спиртзаводу» и Каменка — Дубъязы — Большая Атня.
Напомним, в Нижнекамском районе Татарстана движение по автодороге Заинск — Сухарево на участке с 23 км по 28,6 км недоступно по 20 сентября.
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