На проведение научной конференции «Археологическое дерево» в Свияжске выделят 900 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Свияжске состоится ежегодная научная конференция «Археологическое дерево». На обеспечение ее проведения из республиканского бюджета готовы выделить 900 тыс. рублей.

Заказчиком выступает Министерство культуры Татарстана, следует из документации, размещенной на портале госзакупок. Конференция запланирована на 10—12 ноября 2021 года. Ее посетят участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Берлина и Копенгагена.

От подрядчика требуется предоставить услуги по оплате проезда спикеров и участников конференции, обеспечить видеотрансляцию, фото- и видеосъемку, издать сборник материалов конференции и т.п.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2018 году в Свияжске открыли первый в России и третий в мире музей археологического дерева «Татарская слободка». Пространство состоит из двух составных частей — экспозиции и археологического раскопа. Первая разделена на три хронологических яруса-пласта древней деревянной городской застройки Свияжска второй половины XVI — XVII веков.



Татьяна Демина