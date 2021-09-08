В Татарстане обустроят памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в селе Суксу за 1,3 млн рублей

Фото: Роман Хасаев (архив)

В селе Суксу Высокогорского района Татарстана обустроят памятник бойцам, погибшим в Великой Отечественной войне. На эти цели из бюджета муниципалитета готовы направить более 1,3 млн рублей.

Мемориальный комплекс включает в себя две памятные мемориальные плиты размером 180х80х10см и две размером 150х60х10см с гравировкой, а также искусственный вечный огонь и звезду.

Подрядчику необходимо не только выполнить работы по устройству железобетонных фундаментов общего назначения, но и благоустроить территории мемориального комплекса, в частности, провести электромонтажные работы.

Тендер на выполнение работ размещен на портале госзакупок. Подать заявку на участие в тендере можно до 17 августа.

Татьяна Демина