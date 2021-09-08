Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ»

Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ». Она стала заместителем генерального директора «Газпром-медиа». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Ее пост займет Александр Тащин, работающий на должности главного редактора телеканала.

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Как отмечается в сообщении компании, в новой должности Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и другие). Также она будет отвечать за запуск и развитие информационного агентства «Матч», который холдинг анонсировал ранее.

Канделаки был генеральным продюсером федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» с июля 2015 года.