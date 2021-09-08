Чернышенко и Матыцин приняли участие в церемонии открытия 16 спортивных объектов — 2 из них в Татарстане

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, министр спорта Олег Матыцин и помощник президента РФ Игорь Левитин приняли участие в открытии 16 спортивных объектов в 13 регионах страны в рамках форума «Россия — спортивная держава». В Татарстане открыли универсальный спортивный зал в Кукморе и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Казани.

Мероприятие проходило в режиме видеосвязи с участием глав регионов. Все спортобъекты построили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и национального проекта «Демография».

Чернышенко добавил, что до конца года в эксплуатацию введут почти 70 спортивных объектов. В следующем году в планах к вводу более 110 физкультурно-оздоровительных комплексов, передает ТАСС.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Казани с 8 по 10 сентября. Организаторы мероприятия - Министерство спорта РФ и правительство Татарстана. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.