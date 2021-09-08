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В Мехико после землетрясения без электричества остались более 730 тысяч пользователей

07:28, 08.09.2021
В Мехико после землетрясения без электричества остались более 730 тысяч пользователей
Фото: pixabay.com

После землетрясения на юго-западе Мексики без энергоснабжения остались свыше 730 тыс. пользователей в Мехико, сообщает ТАСС.

— В Мехико оказались затронуты 735 тыс. пользователей, 22% от их общего числа, — говорится в сообщении Федеральной комиссии по электричеству.

Фото: pixabay.com

К ликвидации последствий удара стихии приступили ремонтные бригады. Пресс-секретарь российского дипломатического представительства в республике Евгений Ненашкин сообщил, что при землетрясении граждане РФ не пострадали.

В Мексике после землетрясения магнитудой 7,1 балла было зарегистрировано свыше 70 повторных подземных толчков. Очаг самого крупного землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Акапулько в штате Герреро.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия

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