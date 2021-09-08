В Мехико после землетрясения без электричества остались более 730 тысяч пользователей
После землетрясения на юго-западе Мексики без энергоснабжения остались свыше 730 тыс. пользователей в Мехико, сообщает ТАСС.
— В Мехико оказались затронуты 735 тыс. пользователей, 22% от их общего числа, — говорится в сообщении Федеральной комиссии по электричеству.
К ликвидации последствий удара стихии приступили ремонтные бригады. Пресс-секретарь российского дипломатического представительства в республике Евгений Ненашкин сообщил, что при землетрясении граждане РФ не пострадали.
В Мексике после землетрясения магнитудой 7,1 балла было зарегистрировано свыше 70 повторных подземных толчков. Очаг самого крупного землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Акапулько в штате Герреро.
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