В Мексике после землетрясения магнитудой 7,1 балла зарегистрировали более 70 повторных толчков

В Мексике после землетрясения магнитудой 7,1 балла было зарегистрировано свыше 70 повторных подземных толчков, сообщила в Twitter Национальная сейсмологическая служба.

— К 22.00 7 сентября (06.00 8 сентября мск — прим. ред.) было зафиксировано 73 повторных толчка после землетрясения магнитудой 7,1 балла в Герреро <...>, магнитуда самого сильного из них составила 5,2 балла, — говорится в сообщении.

Hasta las 22:00 horas del 07/septiembre/2021 se han registrado 73 réplicas del sismo de 7.1 ocurrido en Guerrero el 07/septiembre/2021, la más grande de M 5.2. — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 8, 2021

Очаг землетрясения магнитудой 7,1 балла залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Акапулько в штате Герреро.

В августе геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 6,4 балла зафиксировано у берегов штата Аляска. Очаг залегал на глубине 4 км. На расстоянии 803 км к юго-западу от Анкориджа с населением около 298 тыс. человек находился эпицентр подземных толчков.

Алексей Нечаев