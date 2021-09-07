В Татарстане в дни выборов в Госдуму не планируют вносить изменения в учебный процесс в школах

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в дни сентябрьских выборов депутатов Государственной думы школьники продолжат учиться в обычном режиме. Никаких изменений в учебный процесс в связи с проведением голосования вносить не планируется.

Организация учебного процесса на период проведения избирательной кампании планируется без отрыва от основной образовательной программы и учебных планов школ, сообщается на сайте Минобрнауки Татарстана.

При этом в соответствии с соглашением о взаимодействии ЦИК РФ и Минпросвещения России от 19 мая 2021 года в дни выборов образовательным организациям рекомендуется организовать и провести выездные мероприятия (экскурсии, практические занятия, уроки в музее, походы, спортивные сборы, субботники и т.п.), а также использовать дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, по решению Центризбиркома России в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, будут проходить в стране в течение трех дней — с 17 сентября.



Татьяна Демина