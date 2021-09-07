В Тукаевском районе Татарстана спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Тукаевском районе Татарстана спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о том, что с территории базы отдыха «Оазис» вышел и заблудился в лесу мужчина, поступило в экстренные службы в 00.45 6 сентября.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Спасатели нашли его около 3 часов утра в районе нефтебазы на «Первомайке». Мужчина был передан сотруднику Тукаевского отдела полиции.