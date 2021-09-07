Суд продлил на месяц арест блогеру Юрию Хованскому
Куйбышевский районный суд Петербурга продлил на месяц срок содержания под стражей блогеру Юрию Хованскому. Об этом сообщает «РИА Новости».
Арест продлили до 8 октября.
Напомним, 10 июня в Санкт-Петербурге суд арестовал Хованского на 2 месяца по обвинению в оправдании терроризма. По данным следствия, он исполнил песню о теракте на Дубровке 2002 года («Норд-Ост»), в которой содержатся, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.
10 августа блогера Юрия Хованского включили в перечень физлиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.
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