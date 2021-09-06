Выборы в Государственную думу посетят наблюдатели ПАСЕ

Фото: Максим Платонов (архив)

Сентябрьские выборы депутатов Государственной думы РФ посетят наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы. Они планируют следить за ходом голосования в Москве с 17 по 19 сентября.

Для этого в столицу прибудет делегация из пяти человек. Ее возглавит Пьер-Ален Фридез (Швейцария, группа «Социалистов, демократов и зеленых»). Комиссию ПАСЕ будет сопровождать советник из Венецианской комиссии, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, по решению Центризбиркома России в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, пройдут в стране в течение трех дней — с 17 сентября.

В августе Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила, что не сможет направить наблюдателей на выборы в Государственную думу РФ. Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи обратил внимание, что ОБСЕ важно самостоятельно определять их необходимое число.



Татьяна Демина