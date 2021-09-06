«Нижнекамскнефтехим» стал победителем 27-й отраслевой Спартакиады

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Работники предприятий химических отраслей республики стали участниками 27-й Спартакиады Татарстанской республиканской организации профсоюза. В этот раз принимающей стороной выступило ПАО «Нижнекамскнефтехим». Соревнования, приуроченные к 55-летнему юбилею Нижнекамска, проходили на территории ДОЛ «Олимпиец» и «Юность».



Организаторы подготовили для участников насыщенную спортивными состязаниями программу. По традиции ее открыли соревнования по шведской эстафете (600 м, 400 м, 200 м, 100 м), далее — по перетягиванию каната и легкоатлетическому кроссу. Продолжился конкурсный день определением лучших команд в играх по мини-футболу и волейболу.

В соревнованиях участвовали как мужчины, так и женщины. Всего в Спартакиаде приняли участие восемь команд предприятий химических отраслей РТ: ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Аммоний», ПАО «КВАРТ», АО «Химзавод им. Л.Я Карпова», АО «Татхимфармпрепараты», ОАО «Чистопольнефтепродукт», АО «ТАИФ-НК» — 212 спортсменов.

Команда ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам всех видов соревнований заняла первое общекомандное место. Лидерами нефтехимики стали в легкоатлетической эстафете и волейболе среди женских команд. Вторые места сотрудникам компании достались в перетягивании каната, волейболе среди мужчин и легкоатлетическом кроссе. Третьего места команда удостоилась по итогам игр в футболе. Победителем Спартакиады команда «Нижнекамскнефтехима» становится уже в 25-й раз из прошедших 27 соревнований.

Второе общекомандное место присудили работникам АО «Аммоний», третье — ПАО «Казаньоргсинтез». Победители получили награды — медали, кубки и дипломы.

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