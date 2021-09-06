Пожарно-профилактические формирования «Нижнекамскнефтехима» выявили сильнейших

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На учебно-тренировочном полигоне отряда Федеральной противопожарной службы нижнекамского филиала Управления договорных подразделений по Республике Татарстан состоялись соревнования добровольных пожарных формирований трудовых коллективов ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Заводы и управления акционерного общества представили 17 команд. Пожарная эстафета состояла из нескольких этапов: доклад в установленной форме об обнаружении пожара по телефону, развертывание рукавной линии и поражение мишени напором воды из пожарного ствола, тушение горящего в противне нефтепродукта с помощью углекислотного огнетушителя.

Чтобы передать на следующий этап эстафетную палочку, в качестве которой традиционно выступает ручной пожарный ствол, участники команды бегом преодолевали около ста метров. Сильнейших определил секундомер и минимум штрафных баллов.



За правильностью выполнения заданий на каждом этапе пристально следили представители отряда пожарной охраны. Победителем соревнований была признана команда Управления этиленопроводов.



— В прошлом году мы замыкали тройку призеров. Сегодняшняя победа — закономерный результат проделанной с тех пор работы по подготовке наших пожарных дружин. Впрочем, конкуренция среди участников очень серьезная и разница в результатах команд минимальна, — сказал Сослан Засеев, капитан команды УЭТП.

Второй результат показала команда завода бутилового каучука. Бронзовым призером стал коллектив завода дивинила и углеводородного сырья.

— Я бы хотел, чтобы сегодня никто не был аутсайдером. Ведь хорошие навыки в тушении пожаров позволяют минимизировать последствия аварий, помогают сохранить жизнь и здоровье работников. Каждая секунда на вес золота. И пусть мастерство, которое мы демонстрируем сегодня, пригодится только при учениях и на подобных соревнованиях, — обратился к нефтехимикам Айрат Сафин, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— Пожарно-профилактические формирования являются нашими первыми помощниками в тушении пожаров и ликвидации нештатных ситуаций, — отметил Камиль Шигапов, начальник ОФПС ГПС НФ ФГБУ УДП ФПС ГПС по РТ. — Это персонал, от действий которого на первоначальном этапе зачастую зависит исход тушения пожара. Если они эффективно срабатывают при его возникновении, то к нашему прибытию пожар или другая ситуация бывают локализованы и остаются в тех масштабах, в которых образуются. Благодарим руководство «Нижнекамскнефтехима» за понимание и поддержку противопожарной службы.

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