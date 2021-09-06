В Казани до конца сентября частично закроют улицу Восстания

В Казани на время ограничат движение пешеходов на участке улицы Восстания. Это связано с ремонтными работами административного здания №90б.

Участок будет закрыт с 7 по 21 сентября, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Кукморском районе РТ продлили временное закрытие движения по автодороге Кукмор — Шемордан до 1 ноября.

В пятницу в Казани закрыли проезд по Мамадышскому тракту на участке от дома №28 до здания №20. Ограничение движения транспорта действует до 7 сентября. Из-за этого утром на этом участке образовалась большая пробка.

