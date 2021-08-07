В Татарстане намерены решить проблему обманутых дольщиков до конца года

В Татарстане намерены решить проблему обманутых дольщиков до конца года. Об этом заявил глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин в интервью телеканалу «Татарстан 24».

«Самый крупный долгострой республики сейчас — семь домов, которые мы в Казани достраиваем. Четыре из них уже введены. Остались дома в ЖК «МЧС», — рассказал министр.

По данным Айзатуллина, к концу августа должно быть получено разрешение на ввод последнего дома.

Кроме этого, в Казани ведутся работы по достройке дома в ЖК «Мелодия» на улице Габишева. Ориентировочно дом сдадут к концу 2022 года.



Ольга Плешкова