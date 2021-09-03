«Автодор»: проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани будет платным

Фото: Максим Платонов (архив)

Участок нового строительства Дюртюли — Ачит протяженностью 274 км, как и 810 км трассы М-12 от Москвы до Казани, будет платным. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».

Для строительства указанных участков планируется привлекать средства Фонда национального благосостояния на возвратной основе, рассказал председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Бесплатным будет участок 72 км дороги Р-242 от Ачита до Екатеринбурга, известной также как Пермский тракт. Его планируют отремонтировать в рамках строительства маршрута от Казани до Екатеринбурга.

Фото: russianhighways.ru

Напомним, сегодня глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что информация о том, что трасса Москва — Казань — Екатеринбург будет платной, не соответствует действительности. При этом он отметил, что автомагистраль даст большой доход как России в целом, так и отдельным субъектам — Свердловской, Челябинской, Тюменской областям.



Напомним, правительство России дополнительно направит более 53 млрд рублей на финансирование строительства и ремонта дорог. 43 млрд рублей из них пойдут на строительство скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Казань.



Татьяна Демина