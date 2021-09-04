Трасса Москва — Казань — Екатеринбург позволит сократить время в пути вдвое

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Новая скоростная дорога Москва — Казань — Екатеринбург позволит сократить время пути в два раза, сообщил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.



Вместо 35 часов, которые нужно потратить на дорогу сегодня, преодолеть путь можно будет за 17,5 часа при скорости не менее 110 км.

Как отметил Петушенко, это поспособствует увеличению грузооборота на участке Казань-Екатеринбург до 5 млн тонн. В целом на участке от Москвы до Екатеринбурга среднегодовой прирост ВВП составит 58 млрд рублей, на 20-летний период — по 200 млрд рублей.

«Задачи у нас — в этом году выйти на стройку, на подготовку территории и завершить работу в 2024 году», — приводите его слова «Интерфакс».

Фото: kzn.ru (архив)

В компании «Автодор» сообщили, что участок нового строительства Дюртюли — Ачит протяженностью 274 км, как и 810 км трассы М-12 от Москвы до Казани, будет платным.

До этого глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что информация о том, что трасса Москва — Казань — Екатеринбург будет платной, не соответствует действительности. При этом он отметил, что автомагистраль даст большой доход как России в целом, так и отдельным субъектам — Свердловской, Челябинской, Тюменской областям.

Маргарита Головатенко