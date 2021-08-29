Вакансия токаря-револьверщика в Татарстане вошла в число самых высокооплачиваемых в августе

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Вакансия токаря-револьверщика в Татарстане вошла в число самых высокооплачиваемых в сфере производства в России в августе. Работодатель готов платить от 85 до 90 тыс. рублей в месяц человеку с опытом работы не менее трех лет и квалификацией не ниже V разряда.

Инженер-конструктору в Санкт-Петербурге, главному инженеру проекта в Екатеринбурге, а также сварщику-аргонщику в Подмосковье предлагают зарплату в размере до 150 тыс. рублей в месяц. Несколько меньше, до 110 тыс. рублей, в Екатеринбурге готовы платить столяру на мебельном производстве.



В число самых высокооплачиваемых вакансий августа в сфере производства попала также должность формовщика колбасных изделий в Москве. Ему предлагают зарплату от 107 тыс. рублей. В Новосибирске работодатель готов платить от 100 тыс. рублей оператору гибочного станка, пишет RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Работа.ру».

Ранее специалисты сервиса SuperJob составили топ-5 самых привлекательных предложений работодателей для жителей Казани. Больше всего в городе готовы платить старшему инженеру-программисту — 360 тыс. рублей в месяц.



Татьяна Демина