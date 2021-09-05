Челнинский «КАМАЗ» обыграл «Томь» в ФНЛ
Футболисты челнинского «КАМАЗА» обыграли томскую «Томь» в матче девятого тура чемпионата ФНЛ со счетом 2:1. Встреча прошла в Набережных Челнах.
Голы забили Сергей Морозов (5-я минута) и Роман Янушковский (27). У проигравшей команды гол забил Александр Ставпец (52).
25 августа «КАМАЗ» обыграл владимирское «Торпедо» (1:0) в матче первого тура элитного раунда Кубка России по футболу.СпортФутбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым