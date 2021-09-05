Новости спорта

21:35 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Челнинский «КАМАЗ» обыграл «Томь» в ФНЛ

21:21, 05.09.2021
Челнинский «КАМАЗ» обыграл «Томь» в ФНЛ
Фото: instagram.com/fckamaz

Футболисты челнинского «КАМАЗА» обыграли томскую «Томь» в матче девятого тура чемпионата ФНЛ со счетом 2:1. Встреча прошла в Набережных Челнах.

Голы забили Сергей Морозов (5-я минута) и Роман Янушковский (27). У проигравшей команды гол забил Александр Ставпец (52).

25 августа «КАМАЗ» обыграл владимирское «Торпедо» (1:0) в матче первого тура элитного раунда Кубка России по футболу.

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также