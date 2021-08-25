«КАМАЗ» обыграл владимирское «Торпедо» в матче Кубка России по футболу

«КАМАЗ» обыграл владимирское «Торпедо» (1:0) в матче первого тура элитного раунда Кубка России по футболу.

Все решил единственный гол забитый на 85-й минуте встречи. «Автозаводцы» воспользовались ошибкой обороны соперника — Янушковский выбежал на рандеву с вратарем, откатил на набегающего Игнатенко, который отправил мяч в сетку.

Примечательно, что для автора гола это был первый матч в составе «КАМАЗа». Челнинцы объявили о переходе Игнатенко в клуб лишь за несколько часов до игры во Владимире.

В группе с «КАМАЗом» и «Торпедо» также выступает представитель РПЛ екатеринбургский «Урал», который пропускал стартовый тур Кубка страны.

Напомним, ранее челнинская команда обыграла в квалификации турнира нижнекамский «Нефтехимик». Еще один татарстанский клуб казанский «Рубин» пропускает групповой раунд Кубка России в связи с участием в еврокубках от России.