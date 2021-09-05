Казанская писательница, автор книги «147 свиданий» Радмила Хакова вышла замуж

Казанская писательница Радмила Хакова вышла замуж. Фото со свадьбы она опубликовала в своем Instagram.

Радмила Хакова получила известность в Татарстане как автор книги «147 свиданий. Как я искала себе пару и что из этого вышло». Многие патриархально настроенные активисты осуждали ее за аморальность. На писательницу обрушивалась критика после того, как она поддержала казанский бренд «Сухая река», выпустивший линию одежды с названиями местных бандитских группировок.

Также Хакова выступала за сохранение Мергасовского дома в 2018 году. Она вместе с Йолдыз Миннуллиной собрала истории жителей дома, которые вошли в постановку «Дом».