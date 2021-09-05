Эксперты фиксируют в Казани острый дефицит офисных площадей

Фото: Максим Платонов

В Казани сложился огромный дефицит офисных площадей и складов. Об этом говорит в своей авторской колонке для «Реального времени» Елена Стрюкова, полномочный представитель РГУД в Татарстане. Она объясняет это тем, что за последние два с половиной года в столице Татарстана было введено всего 23 тысячи квадратных метров качественных офисов, в то время как только за один год возникает потребность в 30 тысячах квадратных метров.

— Если посмотреть на темпы поглощения качественных офисных площадей «допандемийного периода», то Казань в год поглощала около 30 тысяч «квадратов» (имеется в виду совокупное количество сделок, включая переезды). В Казани уже несколько лет не строится офисов в больших объемах, а те редкие объекты, которые появляются, мгновенно «вымываются» с рынка. Именно в этом я вижу главный источник того дефицита качественных офисных площадей, который мы наблюдаем сейчас, — рассуждает эксперт.



По ее словам, переход на гибридные и удаленные формы работы не снял проблему, потому что компании все равно по большей части не закрывают офисов, а банки и сектор IT при этом нуждаются во все больших площадях хорошо оборудованных помещений.

Проблема и со складами: стремительное развитие электронной торговли привело к дефициту складских площадей в Казани. Частичным решением этой проблемы Елена Стрюкова видит переоборудование под склады торговых центров старого образца, построенных в формате big-box.

— Небольшие одноэтажные торговые комплексы, представляющие собой коробку из сэндвич-панелей, по технологии строительства не особенно отличаются от складов. Так что некоторые из них можно переоборудовать под такие дефицитные сегодня складские помещения. Конечно, если позволит расположение: если эта коробка стоит в центре города, к ней вряд ли пустят фуры. А вот если объект расположен вдоль крупной трассы и имеет достаточную парковку, мы, возможно, увидим примеры редевелопмента. Думаю, в дальнейшем это будет популярная тема, — говорит эксперт.

Людмила Губаева