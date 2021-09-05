В Зеленодольске начали ремонтировать единственный подземный переход

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

На улице Столичной в Зеленодольске перекрыли подземный переход — единственный в городе. Правда, не полностью, а только частично — пройти по нему все еще можно. Дело в том, что здесь наконец-то начался ремонт — жители города просят об этом уже не первый год. Строители будут работать так, чтобы пешеходы могли переходить по нему. Продлится все это до 10 октября.

За это время в переходе заменят входную группу, переложат плитку и модернизируют освещение, приведут в порядок ливневку. Заказчик ремонтных работ — Главтатдортранс.

На плачевное состояние своеобразной городской достопримечательности в свое время обратил внимание Михаил Афанасьев, глава Зеленодольского района, во время одного из своих обходов города. Тогда он поручил подготовить заявку для ремонта — и вот работы начались.

Напомним, на днях в Зеленодольском районе установили линии электроосвещения, которыми оснастили трассу М-7. На трассе, проходящей по территории района, увеличилась протяженность освещенных участков.



Людмила Губаева