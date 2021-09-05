Twitter, Telegram и Facebook грозят миллионные штрафы за неудаление запрещенного в России контента
В сентябре мировой суд Москвы рассмотрит новые протоколы против Twitter, Telegram и Facebook за отказ удалить запрещенный в России контент, сообщает «Интерфакс».
Из материалов суда следует, что Twitter и Telegram могут заплатить до 12 млн рублей штрафов, а Facebook — до 28 млн рублей.
Ранее сообщалось, что мессенджеру WhatsApp грозит штраф в 6 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ. Соответствующий протокол поступил в 422-й мировой судебный участок Таганского района Москвы.
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