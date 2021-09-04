Зиганшин пообещал Путину, что вторую очередь космодрома Восточный сдадут вовремя

Строительство одного из сооружений второй очереди космодрома Восточный идет с отставанием из-за погодных условий. Но все работы завершат в срок, доложил президенту России Владимиру Путину гендиректор ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» Равиль Зиганшин.

— Это самое последнее сооружение, мы его сейчас нагоняем, у нас есть небольшое отставание за счет погодных условий, мы, конечно, попали в этом году: у нас все карьеры затопило, — приводит ТАСС его слова.

Фото: kremlin.ru (архив)

Глава государства уточнил, в каком году все будет построено. На это глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что стройка завершится в декабре 2022 года. После этого корпорация начнет проводить автономные, а затем и комплексные испытания всех систем космодрома.

В конце августа Рогозин заявлял, что на космодроме Восточный планируется проложить легкое метро. Оно должно связать его с аэропортом, первую полосу которого сдадут в эксплуатацию в 2023 году.



В июне Следственное управление СКР по Амурской области возбудило два новых уголовных дела, выявив новые махинации на космодроме Восточный. Следователи выявили махинации на сотни миллионов рублей.