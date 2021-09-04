Зиганшин пообещал Путину, что вторую очередь космодрома Восточный сдадут вовремя
Строительство одного из сооружений второй очереди космодрома Восточный идет с отставанием из-за погодных условий. Но все работы завершат в срок, доложил президенту России Владимиру Путину гендиректор ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» Равиль Зиганшин.
— Это самое последнее сооружение, мы его сейчас нагоняем, у нас есть небольшое отставание за счет погодных условий, мы, конечно, попали в этом году: у нас все карьеры затопило, — приводит ТАСС его слова.
Глава государства уточнил, в каком году все будет построено. На это глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что стройка завершится в декабре 2022 года. После этого корпорация начнет проводить автономные, а затем и комплексные испытания всех систем космодрома.
В конце августа Рогозин заявлял, что на космодроме Восточный планируется проложить легкое метро. Оно должно связать его с аэропортом, первую полосу которого сдадут в эксплуатацию в 2023 году.
В июне Следственное управление СКР по Амурской области возбудило два новых уголовных дела, выявив новые махинации на космодроме Восточный. Следователи выявили махинации на сотни миллионов рублей.ОбществоВластьТехнологииИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым